Altın fiyatlarında son durum (2 Aralık 2021)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 768 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 758,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 768,2 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.262 lira, Cumhuriyet altını da 5.120 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.776 dolardan alıcı buluyor.
FED ETKİSİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı şahin açıklamalarla altının ons fiyatı üzerindeki baskının devam ettiğini söyledi.
PİYASALAR TAKİP EDİLECEK
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcı toplantısı, ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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