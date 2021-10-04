Altın fiyatlarında son durum (4 Ekim 2021)

04 Ekim 2021 Pazartesi, 11:10

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları merak ediliyor. Yurttaşların en çok merak ettiği soru ise "Altın fiyatları ne kadar?"

4 Ekim günü gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları belli oldu. Altın ons fiyatı 1.757,02 TL'den işlem görmekte.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 4 Ekim 2021 Pazartesi günü 501,04 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda altının onsu ise bin 762 dolarda konumlandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yarımcısının sıklıkla tercih ettiği ürünlerin başında gelen çeyrek altın bugün 814 liradan alınırken 826 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

3 bin 200 liranın üzerindeki konumunu güçlendiren cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 239 liradan geri alınırken 3 bin 292 liradan da satışa sunuluyor.

Altının yeni haftayı hangi seviyede kapatacağı ise Cuma günü ortaya çıkacak.







