Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın ne kadar? (11 Ekim 2021 altın fiyatları)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,12 üzerinde 506,6 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya dolar kuruna paralel düşüşle başlamasının ardından, önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 503,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.755 dolardan alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARINDA AZALIŞA SEBEP OLDU
Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarında azalışa sebep olduğunu kaydetti.
Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,9320 seviyesinde bulunuyor.
KAVCIOĞLU TAKİP EDİLECEK
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.
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