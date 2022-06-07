Altın fiyatlarında son durum: Cumhuriyet altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (7 Haziran 2022)

07 Haziran 2022 Salı, 10:50

Altın yükseliyor. Haftanın ikinci iş gününde en çok aranan cümle "altın neden yükseliyor, altın yükselmeye devam eder mi ve altının gramı 1000 lira olur mu?" soruları oldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 990,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 981,7 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 1.627 lira, Cumhuriyet altını da 6.645 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,5 azalışla 1.841,6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.845,2 dolardan işlem görüyor.

FAİZ YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi artsa da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının emtia piyasalarında oynaklığa neden olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.