Dolar ve Euro ne kadar oldu? (7 Haziran 2022)

07 Haziran 2022 Salı, 09:14

Haftanın ikinci iş gününde en çok aranan cümle "Dolar neden yükseliyor, dolar yükselmeye devam eder mi ve dolar 20 lira olur mu?" soruları oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" dedi.

Faizi düşürmekten bahsetmesinin nedenini ise Erdoğan şöyle açıkladı:

"Bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bkalarıyla, dahil olursa özel sektör bankalarıyla da, düşük faizle sağladığı kredi ile ne yapsın, yatırıma girsin. Mevcut yatırımlarını daha da geliştirsin ve genişletsin, bununla istihdam sağlayalım, bununla üretimi artıralım, bununla ihracatı daha da artıralım ve bununla büyümeyi sağlayalım."

Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL'de yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükseliş ardından 16.5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti.

Dolar/TL 20 Aralık'tan beri ilk kez 16.72 seviyesini bugün gördü. Kur saat 10.44'de 16.7244 seviyesinden işlem görüyor. Aynı hareketlilik Euro kurunda da görüldü. Euro yine bu saatlerde 17.93 TL’nin üzerini gördü. Gram altın ise 991 TL'yi aşarak 1000 TL sınırına daha da yaklaştı.

"İŞİMİZE GELEN SEVİYEDEKİ BİR DÖVİZ KURUYLA CARİ FAZLA ARTIRARAK..."

Finansal istikrar konusunda sorun olmadığını belirten Erdoğan, "Fiyat istikrarını ise aldığımız diğer tedbirlerin yanı sıra işimize gelen seviyedeki bir döviz kuruyla cari fazla artırarak sağlamayı planlıyoruz. Biz meseleye böyle bakıyor, buna göre çalışıyoruz" dedi.

Erdoğan sıcak çatışma olmasaydı programın meyvelerini "bu aylarda" göstermeye başlayacağını şimdi ise "biraz gecikmeyle" "önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren" gerçekleşeceğini belirtti.

Erdoğan yönetiminin uyguladığı ekonomi tercihleri düşük faiz ile ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedeflenirken böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomik yapı öngörülüyor.

Ancak küresel petrol, emtia, gıda fiyatlarında savaş kaynaklı sert yükselişler, Türkiye'nin cari fazla vermesine imkan tanımayacak boyuta ulaştı.