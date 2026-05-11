Altın fiyatlarında Trump darbesi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Mayıs 2026 Pazartesi...

Spot altının ons fiyatı yüzde 1 düşüşle 4 bin 668 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9 kayıpla 4 bin 686,20 dolardan işlem gördü. Ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatlarında da gerileme görüldü. Altının gram fiyatı yüzde 1’e yakın düşüşle 6 bin 813 TL seviyesine indi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.813 TL Çeyrek altın 11.204 TL Cumhuriyet altını 44.578 TL Ons altın 4.686 dolar Yarım altın 22.374 TL Tam altın 44.654 TL Gremse altın 111.979 TL

DOLARDAKİ GÜÇLENME ALTIN FİYATLARINI BASKILADI

ABD Doları'ndaki güçlenme altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha maliyetli hale getirdi.

TRUMP İRAN’IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’nin barış görüşmesi teklifine verdiği yanıtı reddetti.

Bu gelişme, yaklaşık 10 haftadır devam eden çatışmaların kısa vadede sona erebileceğine yönelik beklentileri zayıflattı. İran ve Lübnan’da ciddi yıkıma neden olan çatışmaların, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini büyük ölçüde aksattığı ve küresel enerji fiyatlarını yukarı çektiği ifade ediliyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLUYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yakın vadeli bir barış anlaşmasına yönelik umutların geri çekildiğini görüyoruz. Ham petrol fiyatlarındaki yeni yükseliş altını baskılıyor" dedi.

Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin büyük ölçüde aksaması petrol fiyatlarını yukarı taşımayı sürdürürken, küresel enerji arzındaki daralma piyasalarda endişe yaratıyor.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden artırabileceği ve merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

FED RAPORUNDA İRAN SAVAŞI UYARISI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) cuma günü yayımladığı yarıyıl finansal istikrar raporunda, İran savaşı ve petrol arzına yönelik şokların finansal sistem için en büyük risklerden biri haline geldiği belirtildi.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

Piyasalar şimdi bu hafta açıklanacak ABD nisan ayı enflasyon verilerine odaklandı. Verilerin, Fed’in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,4 yükselerek ons başına 80,61 dolara çıktı. Platin yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 41,66 dolara gerilerken, paladyum ise yüzde 0,6 kayıpla 1.482,46 dolardan işlem gördü.