Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

11.05.2026 09:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
ABD ile İran arasındaki barış mutabakatının sağlanamaması ve bölgede tırmanan gerilim, küresel petrol fiyatlarını yukarı taşıyarak yurtiçinde akaryakıt zamlarını yeniden gündeme getirdi. Enerji maliyetlerindeki bu artışın doğrudan motorin fiyatlarına yansıması beklenirken, yarından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte büyükşehirlerdeki litre fiyatlarında yukarı yönlü değişimler yaşanması öngörülüyor.

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran arasındaki barış mutabakatının çökmesi ve savaş endişelerinin yeniden artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

MOTORİNE 1,10 TL ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt ürünleri arasında motorinin litre fiyatına 1,10 TL seviyesinde zam yapılması bekleniyor.

Zammın yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE MOTORİN FİYATLARI YÜKSELECEK

Beklenen fiyat artışıyla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 67,35 TL’ye, Ankara’da 68,48 TL’ye, İzmir’de 68,75 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Doğu illerinde ise motorin litre fiyatının 70,21 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu Nisan ayı enflasyon verileri ve TCMB kararları sonrası bankaların mevduat faiz oranları yüzde 45 seviyesine ulaştı. Türk Lirası varlıklarına yönelen yatırımcılar için 1 milyon liranın 32 günlük banka banka net getirisi hesaplandı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? Mevduat faizi getirilerinde son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...
Büyük Ankara buluşmasında 'Çalışılan dönem nasıl yok sayılır' diye sordular Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği "Büyük Ankara Buluşması" düzenledi. Anıtkabir ziyaretinin ardından Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.
11 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 11 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...