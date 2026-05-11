Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran arasındaki barış mutabakatının çökmesi ve savaş endişelerinin yeniden artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.
MOTORİNE 1,10 TL ZAM BEKLENİYOR
Akaryakıt ürünleri arasında motorinin litre fiyatına 1,10 TL seviyesinde zam yapılması bekleniyor.
Zammın yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE MOTORİN FİYATLARI YÜKSELECEK
Beklenen fiyat artışıyla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 67,35 TL’ye, Ankara’da 68,48 TL’ye, İzmir’de 68,75 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Doğu illerinde ise motorin litre fiyatının 70,21 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.