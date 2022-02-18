Son dakika: Dolar güne yükselişle başladı (18 Ocak 2022 Cuma)
Son dakika haberi: Küresel piyasalarda, Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin bilgi kirliliği yaratan açıklamalarla oynaklık artarken dolar/TL güne yükselişle başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te bıraktı. Karar metninde kalıcı liralaşma stratejisine vurgu yapılırken, "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır." denildi.
Küresel piyasalarda ise, Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin bilgi kirliliği yaratan açıklamalarla oynaklık arttı.
DOLAR VE EURO'DA SON DURUM
Yaşanan gelişmelerle birlikte İstanbul serbest piyasada dolar 13,61 liradan işlem görürken, avronun satış fiyatı ise 15,48 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6060 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4670 lira olmuştu.
YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ
TCMB'nin, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı ocak ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçlarına göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,13 TL olarak açıklanmıştı.
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