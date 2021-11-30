Altın fiyatlarında varyant etkisi

30 Kasım 2021 Salı, 10:40

Yeni koronavirüs varyantı omicronun ekonomiye etkisinin olumsuz olacağı yönündeki inancın pekişmesi altın fiyatlarını da artırdı.

Geçen hafta dolar/TL'deki yükselişle 777 TL'ye kadar yükselerek rekor kıran gram altın 736 TL’den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bin 169 TL alış ve bin 197 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını ise, 4 bin 677 TL alış ve 4 bin 789 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

OMİCRON VARYANTI TEDİRGİNLİĞİ

Küresel piyasalara bakıldığında dün toparlanma eğilimde olan dünya borsaları, var olan koronavirüs aşılarının Omicron aşısı karşısında daha az etkili olacağı endişeleriyle yönünü tersine çevirdi.

Koronavirüs aşısı üreticisi Moderna'nın CEO'su, Financial Times'da yer alan habere göre koronavirüse karşı geliştirilen aşıların, Omicron varyantı karşısında Delta varyantı karşısında oldukları kadar etkili olmasının çok mümkün görünmediğini söyledi.