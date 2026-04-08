Altın fiyatlarını petrol vuracak: Uzman isimden 'tek seferde almayın' uyarısı

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler, özellikle ABD ve İran arasındaki gerilim hattı, altın ve emtia piyasalarını doğrudan etkiliyor. İslam Memiş, bu süreçte piyasaların kısa vadeli bir dalgalanma içinde olduğunu belirterek, petrol fiyatları ile dolar endeksinin fiyatlamalar üzerinde "ana belirleyici" konumunda olduğunu vurguladı.

ENERJİ FİYATLARI PİYASALARDA BASKI OLUŞTURUYOR

Batı Asya’daki çatışma riski, Brent petrolün varil fiyatını 115 dolar seviyelerine kadar yükseltti. Enerji maliyetlerindeki artış, küresel enflasyon endişelerini güçlendirirken altın fiyatları üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki seyir, önümüzdeki dönemde yatırım araçlarının yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

FİZİKİ ALTINDAN BANKA ALTININA GEÇİŞ

Son dönemde yatırımcıların altın tercihlerinde değişim yaşanıyor. Fiziki altın yerine bankacılık sistemi üzerinden yapılan birikimlerin arttığı görülüyor.

Yüksek işçilik maliyetlerinden kaçınmak isteyen yatırımcıların tercihiyle bankalardaki altın rezervinin 676 tona ulaştığı belirtiliyor. Bu eğilim, dijital güvenlik ve maliyet avantajının öne çıktığını gösteriyor.

İŞÇİLİK MALİYETLERİNDE GERİLEME

Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise işçilik maliyetlerindeki düşüş oldu. Daha önce rekor seviyelere çıkan üretim maliyetleri son dönemde geriledi.

Bu durum, fiziki altına erişimi kolaylaştırırken piyasadaki arz-talep dengesinin yeniden şekillenmesine neden oluyor.

KADAMELİ ALIM STRATEJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Piyasalarda belirsizliğin sürdüğü ortamda uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım stratejisi öne çıkıyor. İslam Memiş, altın, gümüş ve bakır gibi değerli metallerde tek seferlik alım yerine zamana yayılan işlemlerin daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Mevcut koşullarda yatırımcılar için öne çıkan yaklaşım, fiyat hareketlerini takip ederek uzun vadeli pozisyon oluşturmak olarak değerlendiriliyor.

Piyasalar jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini korurken, düşük işçilik maliyetleri ve bankacılık sistemindeki birikim artışı altının güçlü yatırım araçlarından biri olma özelliğini destekliyor.

*Haberde yer alan değerlendirmeler uzman görüşü olup yatırım tavsiyesi değildir.