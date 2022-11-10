Altın güne yükselişle başladı: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (10 Kasım 2022)
Altın, yatırımcılarının odağını Fed’in sıkılaştırma patikasına ilişkin ipuçları verebileceği gerekçesiyle ABD enflasyon verilerine çevirirken kazançlarını korudu. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.020 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altında tüm dikkatler Fed'in faiz politikasına dair ipuçları verebilecek ABD enflasyon verisine çevrildi.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,20 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.018,06 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.020 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.830 liradan satılıyor.
YATIRIMCILARIN TEMKİNLİ
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,44 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda 1.706 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.
Analistler, ABD'de Kongre ara seçim sonuçlarının netleşmemesi ve bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini bildirdi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararlarına ilişkin belirsizliklerin bugün açıklanacak enflasyon verileri sonrası azalabileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü söyledi.
Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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