Altın güne yükselişle başladı: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (26 Eylül 2022)
Altın, zayıflayan doların metali desteklemesiyle yükselirken üst düzey bir Fed yetkilisinden daha fazla faiz artışı yapılacağı mesajı geldi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.050 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın, Çin'de büyüyen Kovid protestolarının dağılması sonrası doların zayıflamasıyla yükseldi.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,90 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.042 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 1.050 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira,Cumhuriyet altınıda 6.990 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 1.754 dolardan işlem görüyor.
Analistler, Çin'deki "sıfır Covid-19" politikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla küresel dolar talebinin azaldığını bildirdi.
Bugünün veri gündeminde Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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