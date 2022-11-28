Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 55 bin liraya yükseldi.

AA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:24
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 44 bin lira, en yüksek 1 milyon 59 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 55 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 1 milyon 524 bin 861,41 lira, işlem miktarı ise 3.812,17 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 1 milyon 587 bin 911,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Nadir Döviz ve Ziraat Katılım şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.049.700,00 1.750,00
En Düşük 1.044.000,00 1.740,00
En Yüksek 1.059.900,00 1.766,90
Kapanış 1.055.000,00 1.756,00
Ağırlıklı Ortalama 1.051.278,50 1.753,04
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.001.524.861,41  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.812,17  
Toplam İşlem Adedi 67

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