Altın için dikkat çeken '4 Aralık' uyarısı: 'Hareketli günler geliyor...'

Yayınlanma: 01.12.2024 - 15:46

Güncelleme: 01.12.2024 - 15:46

Finansal analist Mehmet Ali Yıldırımtürk, aralık ayında altının macerasıyla ilgili öngörülerini paylaştı. Yıldırımtürk, "Bu ay yine hareketli günler göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

"25 ARALIK TARİHİNE KADAR..."

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Yıldırımtürk'ün öngörüleri şöyle:

"Altında bütün yollar Amerika'ya çıkıyor. Amerika'da da yönetim değişecek. Yeni isimler yavaş yavaş belli olsa da uygulanacak ekonomi politikaları ve özellikle de dış politika konusunda belirsizlik devam ediyor. Jeopolitik gerginliklerin de bu yıl olduğu gibi devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini destekleyebilir. Fakat aynı zamanda Amerika’da enflasyonun düşme eğilimi göstermesi, FED’in elini rahatlatmış durumda.

Bu nedenle aralık ayı içinde faiz indirimi beklentisi var. Bu çerçevede 20 Ocak 2025’te Trump yönetimi göreve başlayana kadar piyasalarda yumuşak dalgalanmalarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Belki de piyasalarda ‘Noel Baba Rallisi’ de etkili olabilir. Ama tabii burada Yılbaşı alışverişlerinin de altını desteklemesi söz konusu olabilir. Hızlı yükselişler hızlı düşüş getirmişti. Şimdi daha yavaş yükselişler, beraberinde düzeltmeyi de beraberinde getirebilir. En azından 25 Aralık tarihine kadar piyasalarda altın yönündeki hareketlilik ve altının güçlü görünümü devam edecek diye düşünüyorum."

4 ARALIK’A DİKKAT ÇEKTİ

İç piyasadaki gelişmeleri de değerlendiren Yıldırımtürk, “Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda yılsonu enflasyon hedefinin yüzde 38’lerden yüzde 44’lere revize edilmiş olması vatandaşta enflasyonda düşüş beklentisini oluşturamadığını görüyoruz. Hatta düşmeyecek beklentisi biraz daha güçlenmiş durumda. Bu durum da altına olan talebin devam etmesini sağlıyor. Vatandaş, harcamalarından ayırdığı küçük miktarlarla altın almaya devam ediyor. 4 Aralık’ta açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi durumunda altına yönelik talebin Aralık ayında devam etmesine neden olacaktır” dedi.

"HAREKETLİ GÜNLER GÖRECEĞİZ"

Yıldırımtürk, altının dış piyasalarda 2.650 dolar/ons seviyesinin destek seviyesi olarak göründüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Muhtemelen 2.700 veya 2.720 dolar/ons seviyesi geçilirse 2.750 dolar seviyesini test edecektir. Daha önceki beklentilerimle 2.700 dolar/ons sene sonu beklentisini geçtiğimiz ay 2.750 olarak revize etmiştim yine orada duruyorum. İç piyasalarda özellikle 26 Aralık’ta 200 baz puanlık faiz indirimi beklentisi var.

Yani yüzde 50’den yüzde 48’e getirilmesi gösterge olarak piyasalara bir mesaj verme beklentisi dövizi de bir miktar hareketlendirebilir. Bunun çarpan etkisi de şu anda 3.050-3.075 seviyelerinde seyreden 24 ayar altının gram fiyatını 3.400-3.500 TL seviyelerine kadar toparlayabilir. Dolayısıyla altında bu ay içinde yine hareketli günler göreceğiz diye düşünüyorum.”