Altın ithalatı 4.5 yılın zirvesinde

06 Ekim 2022 Perşembe, 11:39

Ticaret Bakanlığı verilerine göre yüzde 85'inden fazlasını altının oluşturduğu değerli metaller ithalatı eylül ayında yıllık yüzde 543 artarak 3 milyar 110 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl eylülde yapılan altın ithalatı 483 milyon dolardı.

Ocak-Eylül döneminde yapılan altın ithalatı da bu yıl yüzde 138'lik bir artış kaydetti. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 5,9 milyar dolarlık altın ithalatı yapılmışken bu yıl aynı dönem yapılan ithalatı 14 milyar 220 milyon doları aştı.

Altın ithalatı 2018 yılı Ocak ayından bugüne yüzde 1711 artışla en yüksek düzeyine ulaştı.

Eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konuşu artışa dikkat çekmişti.

Eylül ayında altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranın yüzde 100'ün üzerine çıktığını dile getiren Muş, "Son dönemde altın ithalatında yaşanan yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmaya başlamıştır. Söz konusu artış Ocak-Eylül döneminde de devam etmiş olup, toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artarak 12,1 milyar dolara ulaşmış durumdadır" dedi.

9 TONLUK ALIM

Diğer yandan, altın rezervlerini yükset tutmak isteyen TCMB, bu yıl ağustos ayında 9 tonluk altın alımı yaptı.

Altın Konseyi'nin merkez bankalarının altın rezervlerine ilişkin tuttuğu verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) altın alımları yılbaşından bu yana 84 tona yükseldi. Toplam rezervler ise 478 tonla 2020 yılı ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.