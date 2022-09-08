Altın ithalatı ağustosta iki yılın zirvesine yükseldi

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:25

Türkiye'nin 2022 yılı ağustos ayında altın ithalatı son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Foreks'de yer alan habere göre, altın ithalatı ağustos ayındaı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1287,5 artışla 31 bin 343 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 2 bin 259 kg seviyesinde bulunuyordu. Böylece 2020 yılı eylül ayında gerçekleşen 37 bin 572 kg ithalatın ardından en yüksek rakama ulaşıldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 77 bin 896 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 14 bin 632 kg olmuştu.

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

Altın Gümüş Platin Paladyum

Aylar 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

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Ocak 11.464 3.577 46.203 30.599 0,00 11,99 0,00 0,00

Şubat 9.381 4.497 12.657 76.006 5,00 14,99 0,00 0,00

Mart 13.256 8.761 69.877 68.172 5,00 9,00 0,00 0,00

Nisan 6.551 2.712 60.332 79.419 3,00 0,00 0,00 0,00

Mayıs 3.106 15.298 26.971 65.525 5,00 5,00 0,00 0,00

Haziran 3.100 12.526 42.791 63.530 15,73 0,00 0,00 0,00

Temmuz 1.469 22.375 36.208 92.259 0,00 33,98 0,28 0,00

Ağustos 2.259 31.343 14.632 77.896 7,98 2,00 0,00 0,00