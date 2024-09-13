Altın tarihi yükselişte! O seviye açıklandı: 2020'den bu yana ilk kez...

Yayınlanma: 13.09.2024 - 18:06

Güncelleme: 13.09.2024 - 18:33

Büyük merkez bankalarının para politikasını gevşetmesi ve ABD başkanlık seçimlerindeki sıkı yarışla birlikte altın fiyatlarının yeni rekorlara ulaşması bekleniyor.

Spot altın bugün ons başına 2,572.81 dolarla tarihi bir zirveye ulaşırken analistler altının ons fiyatının 3 bin dolara çıkmasını öngörüyor. 2020 yılından bu yana en güçlü yıllık performansını sergileyen altın jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ile güçlü merkez bankası alımları nedeniyle yüzde 24’ten fazla bir artış kaydetti.

'3 BİN DOLARA ULAŞMASI HIZLANACAK'

18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Federal Rezerv toplantısının yaklaşmasıyla, piyasalarda 2020'den bu yana ilk kez ABD'de faiz indirimine yönelik beklentiler artıyor. Düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altın için destekleyici bir ortam oluşturuyor.

Zaner Precious Metals stratejisti Peter A. Grant, "Gelen veriler, büyüme riskleri ve işgücü piyasasında zayıflık gösteriyorsa, bu durum Kasım veya Aralık'ta 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını artıracak. Bu da altın için destek sağlayarak 3 bin dolara ulaşması hızlandıracaktır" ifadelerinde bulunurken büyük merkez bankalarının faiz indirimleri de hız kazanmış durumda.

ABD SEÇİMLERİ AYRINTISI

Avrupa Merkez Bankası perşembe günü yılın ikinci çeyrek puanlık indirimini gerçekleştirdi. Dünya Altın Konseyi'nden piyasa stratejisti Joseph Cavatoni ise bu gelişmelerin ışığında şöyle konuştu:

"Batılı yatırımcılardan gelen talebi artıran diğer faktörleri de değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra yaklaşan ABD seçimleri, belirsizliği artırarak altının risklere karşı bir koruma aracı olarak hizmet etmesine katkı sağlıyor."