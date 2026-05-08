Altın yatırımcısının gözü bu açıklamadaydı: ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Verilere göre ABD’de tarım dışı istihdam nisan ayında 115 bin kişi arttı. Reuters anketine göre ABD’de tarım dışı istihdamın geçen ay 62 bin kişi artması öngörülüyordu

ABD’de işsizlik oranı ise nisan ayında yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşti.

MART AYI VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRILDI

Bir önceki ay açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam mart ayında 178 bin kişi olarak kaydedilmişti.

İşsizlik oranı mart ayında da yüzde 4,3 seviyesinde açıklanmıştı.

Açıklanan verilerin ardından güne 4 bin 988 dolar seviyesine başlayan ons altın fiyatları yüzde 0,84 yükselerek 4 bin 726 dolar seviyesine çıktı