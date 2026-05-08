Altın mı, Bitcoin mi? JPMorgan yatırımcıların yeni tercihini açıkladı

JPMorgan tarafından yayımlanan araştırma notuna göre, son aylarda yatırımcı tercihlerinde Bitcoin lehine belirgin bir yönelim oluştu. Raporda, bu değişimde ETF’lere yönelik sermaye girişleri ve kurumsal yatırımcı alımlarının etkili olduğu ifade edildi.

Analizde, Bitcoin ETF’lerinin mayıs ayına kadar üst üste üç ay net giriş kaydettiği, buna karşılık altın ETF’lerinin mart ayında yaşanan jeopolitik gelişmeler sonrası çıkan sermayeyi henüz geri çekemediği belirtildi.

BITCOIN ALTINA GÖRE DAHA GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERDİ

JPMorgan verilerine göre mart ayından itibaren Bitcoin ile altın arasındaki performans farkı belirginleşti. Bu dönemde Bitcoin yaklaşık yüzde 11 yükselirken, altın yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. S&P 500 endeksinde ise yaklaşık yüzde 3 düşüş yaşandı.

Banka, mayıs ayına ilişkin verilerin de benzer bir tabloya işaret ettiğini aktardı. Analistler, altın ETF’lerinden çıkan fonların geri dönmemesini yatırımcı davranışında kalıcı bir değişim sinyali olarak değerlendiriyor.

STRATEGY’DEN 30 MİLYAR DOLARLIK BİTCOİN PLANLAMASI

Strategy, kurumsal Bitcoin alımları tarafında öne çıkan şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. JPMorgan hesaplamalarına göre şirket mevcut alım hızını sürdürmesi halinde 2026 yılı içinde yaklaşık 30 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapılabilir.

Bu rakam, şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaptığı toplam yaklaşık 22 milyar dolarlık alımın üzerinde bulunuyor.

Verilere göre Strategy yıl başından bu yana 145 bin 834 Bitcoin alarak toplam varlığını 818 bin 334 BTC’ye çıkardı. Bu varlıkların piyasa değerinin 65 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi.

BİTCOİN ETF’LERİNE SERMAYE GİRİŞİ SÜRÜYOR

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi devam ediyor. Son beş işlem gününde bu fonlara toplam yaklaşık 1,7 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti.

BlackRock tarafından yönetilen spot Bitcoin ETF’i IBIT, son işlem gününde 134,6 milyon dolarlık net girişle öne çıktı. Böylece Temmuz 2025’ten bu yana en uzun kesintisiz giriş serisi kaydedildi.

JPMorgan verilerine göre Bitcoin son dönemde yaklaşık 80 bin 120 dolar seviyesinde işlem görürken son üç ayda yaklaşık yüzde 26 değer kazandı. Varlık, şubat ayında görülen yaklaşık 62 bin dolarlık dip seviyeden güçlü bir toparlanma gösterdi.

GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Goldman Sachs ise altına yönelik olumlu beklentisini korudu. Banka, merkez bankalarının güçlü talebi ve düşük oynaklık beklentisi nedeniyle yıl sonu ons altın tahminini 5 bin 400 dolara yükseltti.

Analizde Bitcoin’in 2017’den bu yana en az dört kez yüzde 50’nin üzerinde değer kaybettiği, buna karşılık altındaki sert düşüşlerin yüzde 45–50 aralığında kaldığı hatırlatıldı.

BİTCOİN VE ALTINDA OYNAKLIK FARKI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

JPMorgan, Bitcoin ile altın arasındaki oynaklık oranının yaklaşık 1,5 seviyesine gerileyerek tarihi düşük seviyelere indiğini belirtti. Kuruma göre kurumsal yatırımcı ilgisinin artması durumunda bu fark daha da daralabilir.

Genel görünümde büyük finans kuruluşlarının Bitcoin ve altına yönelik farklı stratejik yaklaşımlar benimsediği, Bitcoin’de kurumsal ilginin arttığı, altının ise daha istikrarlı bir değer saklama aracı olarak öne çıktığı değerlendirildi.