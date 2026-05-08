İstanbullunun ekmek tercihi değişti: Yurttaş beyaz ekmekten tam buğdaya geçiyor

İstanbul Planlama Ajansı tarafından gerçekleştirilen “Ekmek Tüketim Alışkanlıkları Araştırması”, İstanbul’da tüketicilerin ekmek tercihinde önemli değişimler yaşandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla birlikte beyaz ekmek tüketimi azalırken, tam buğday ekmeğine yönelim güç kazandı.

Araştırma sonuçlarına göre beyaz ekmek tüketimi yüzde 67’den yüzde 49’a gerilerken, tam buğday ekmeği tüketimi yüzde 19’dan yüzde 34’e yükseldi.

BEYAZ EKMEĞİ SAĞLIKSIZ BULANLARIN ORANI YÜZDE 51

Araştırmada beyaz ekmeği kesinlikle sağlıklı bulmadığını belirtenlerin oranı yüzde 51 olarak ölçüldü. Katılımcılar bu görüşün nedenleri arasında kilo aldırması, katkı maddesi içerdiği düşüncesi ve kan şekerini hızlı yükseltmesini gösterdi.

Tam buğday, kepekli, çavdar ve glütensiz gibi sağlıklı ekmek türlerini tercih edenlerin oranı yüzde 37,1 olurken, bu ürünleri tercih etmeyenlerin oranı yüzde 36,9 seviyesinde kaldı.

Sağlıklı ekmek türlerini tercih etmeyen katılımcıların yüzde 36,8’i ise bu ürünlere alışık olmadığını ifade etti.

EKMEK EN ÇOK KAHVALTIDA TÜKETİLİYOR

Araştırmaya göre İstanbulluların ekmek tüketiminin en yoğun olduğu öğün kahvaltı oldu. Katılımcıların yüzde 45,4’ü ekmeği en çok kahvaltıda tükettiğini belirtirken, akşam yemeği yüzde 37,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Öğle yemeğinde ekmek tüketenlerin oranı ise yüzde 4,6 olarak kaydedildi.

EKMEK İSRAFINI ÖNLEMEK İÇİN GÜNLÜK ALIŞVERİŞ YAPILIYOR

Araştırmada gıda israfı ve tasarruf alışkanlıkları da incelendi. Katılımcıların önemli bir bölümü uzun süredir israf etmemeye dikkat ettiğini belirtti.

Ekmek israfını önlemek için en yaygın yöntem yüzde 46,3 ile günlük ihtiyaç kadar ekmek satın almak oldu. Bunun yanında katılımcıların yüzde 24,8’i ekmeği dilimleyip dondurucuda sakladığını, yüzde 20,1’i bayat ekmekleri farklı tariflerde değerlendirdiğini, yüzde 12,5’i ise yalnızca ihtiyaç kadar ekmek kestiğini ifade etti.

EN HİJYENİK SATIŞ NOKTASI HALK EKMEK OLDU

Araştırmada hijyen açısından en güvenilir ekmek satış noktaları da değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 58,8’i Halk Ekmek büfelerini en hijyenik satış noktası olarak gösterdi.

Halk Ekmek’i yüzde 47,4 ile mahalle ve semt fırınları takip ederken, zincir marketler ile mahalle bakkallarında bu oran yüzde 30 seviyesinde kaldı.