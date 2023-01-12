Bursa'da feci kaza: TIR’a çarpan otomobil, dorsenin altına girdi: 1 ölü

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 17:31

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 17:31

Bursa Çevre Otoyolu Kestel mevkiinde meydana gelen olayda, E.B. İdaresindeki TIR, otoyolda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı emniyet şeridine park etti.

Arkasından gelen M.V.Y. (39) idaresindeki otomobil ise TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR’ın dorsesinin altına girdi. Otomobil sürücüsü M.V.Y. feci şekilde hayatını kaybetti.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.V.Y.’ye yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

M.V.Y.’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR sürücüsü E.B. gözaltına alındı.