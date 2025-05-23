Altına dolar dopingi: Fiyatlar yeniden ivmeleniyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 23 Mayıs 2025 Cuma...

TRUMP'IN POLİTİKALARI KÜRESEL PİYASALARI KARIŞTIRIYOR ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi tasarısı ile izlediği ticaret politikaları, ülke ekonomisinin gidişatıyla ilgili soru işaretlerine neden olurken, tarifelerin ekonomik faaliyeti yavaşlatabileceğine dair endişelerin sürmesi, küresel piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Analistler, başta tarifeler olmak üzere birçok riskin gölgesinde ekonomilerin yön belirlemeye çalıştığını ifade ederek, ABD’deki vergi indirimi, ek gümrük vergilerinin büyüme ve enflasyon üzerindeki olası etkileri ile Trump ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) uyumlu görünmeyen politikalarının, belirsizlik yaratan başlıca unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR ABD’nin bütçe açığına yönelik kaygılar, doların değer kaybetmesi, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla düzenli altın alımı yapmaları ve Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 141 TL

4 bin 141 TL Çeyrek altın: 6 bin 862 TL

6 bin 862 TL Cumhuriyet altını: 27 bin 325 TL

27 bin 325 TL Ons altın: 3 bin 303 dolar