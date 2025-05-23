Altına dolar dopingi: Fiyatlar yeniden ivmeleniyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

TRUMP'IN POLİTİKALARI KÜRESEL PİYASALARI KARIŞTIRIYOR
ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi tasarısı ile izlediği ticaret politikaları, ülke ekonomisinin gidişatıyla ilgili soru işaretlerine neden olurken, tarifelerin ekonomik faaliyeti yavaşlatabileceğine dair endişelerin sürmesi, küresel piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
ABD’nin bütçe açığına yönelik kaygılar, doların değer kaybetmesi, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla düzenli altın alımı yapmaları ve Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 141 TL
- Çeyrek altın: 6 bin 862 TL
- Cumhuriyet altını: 27 bin 325 TL
- Ons altın: 3 bin 303 dolar
- Yarım altın: 13 bin 723 TL
- Tam altın: 27 bin 98 TL
- Gremse altın: 67 bin 953 TL