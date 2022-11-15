Altına yatırım yapan kazanacak mı?
Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, altına yatırım yapanların uzun vadede daima kazanacaklarını söyledi.
ABD'de enflasyon oranının yüksek çıkmasının altını yine dünya gündemine aldığını aktaran Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, "ABD 'enflasyon rakamlarının yüksek çıkması altın fiyatlarını ve altını yeniden dünya gündemine aldı. Altın dünyada emtia olarak en ucuz madde. Elinizde bulunan altınlara çok sıkı sarılın. Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek. Elinizde bulunan altınları bozdurmayın. İlerleyen günlerde daha fazla para kazanacaksınız. Ekim ayında '998 liraydı. Altın alanların kazanacağını söylemiştik.' Kasım ayında da altın ve altına yatırım yapanlar kazanacaklar" diye konuştu.
"ZOR GÜNLERİNİZİN EN İYİ ARKADAŞI ALTINDIR"
Türkiye'de yaşayan insanların yatırım aracı olarak toprak ve altın alımlarını tavsiye eden Ahmet Durukan, "Doları olanların da altına yatırım yaptığında daha iyi para kazanacağını öngörüyoruz. 18,14, 22 ayar hiç fark etmiyor. Altın alanların kazanacaklarını öngörüyoruz. Zor günlerinizin en iyi arkadaşı altındır" dedi.
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