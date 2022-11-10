Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,53 artışla 4.427,49 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,54 puan değer kazandı.
Dün 4.360,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,80 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 4.367,76 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.364,24, en yüksek ise 4.435,13 puan ile rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,18, teknoloji endeksi yüzde 1,18, hizmetler endeksi yüzde 1,69 ve sanayi endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükseldi, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Turkcell, Odaş Elektrik, Ereğli Demir Çelik ve ASELSAN oldu.
ALTININ ONSU 1.707 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 0,9970, sterlin/dolar paritesi 1,1370 ve dolar/yen paritesi 146,4 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6070 liradan, Euro 18,5430 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.707 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 91,9 dolardan işlem görüyor.
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