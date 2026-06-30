En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü 3 Temmuz'da

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı netleşecek.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından maaş artış oranları kesinleşecek.

MEMURLAR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI

Memurların maaşlarına, 2026 yılının ikinci 6 ayı için toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 7 oranındaki zam uygulanacak. Ayrıca yılın ilk 6 ayında gerçekleşen kümülatif enflasyonun, ocak ayında verilen toplu sözleşme zammını aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek.

YÜZDE 12,41'LİK ZAM KESİNLEŞTİ

Yılın ilk 5 ayında kümülatif enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu veriye göre haziran ayı enflasyonu henüz açıklanmadan memur ve memur emeklileri yüzde 12,41 oranındaki maaş artışını garanti etmiş durumda.

Piyasa beklentileri ise memur maaş zammının yaklaşık yüzde 14 seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında, en düşük memur maaşı haziran ayı enflasyonu sıfır gelse dahi 69 bin 570 TL seviyesini garanti etti. Bu tutarın 70 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ENFLASYON ORANINDA ZAM ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

İlk 5 aylık verilere göre emekliler için kesinleşen zam oranı yüzde 16,61 seviyesinde bulunuyor. Piyasa beklentileri doğrultusunda temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 18'in üzerine çıkması öngörülüyor.

Kesin zam oranları ve güncellenmiş maaş tabloları, TÜİK'in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Maaş artışı teknik olarak kök aylıklara uygulanacağı için, halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı açısından gözler Ankara'daki yasal düzenlemelere çevrildi.

Enflasyon artışının taban aylığa yansıtılması veya yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde en düşük emekli maaşında da artış yapılması bekleniyor.