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Altında düşüş durdurulamıyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Haziran 2026 Perşembe...

Altında düşüş durdurulamıyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Haziran 2026 Perşembe...

25.06.2026 09:43:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altında düşüş durdurulamıyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Haziran 2026 Perşembe...

25 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 25 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, perşembe günü düşüş eğilimini koruyarak önceki seansta görülen yedi aydan uzun sürenin en düşük seviyelerine yakın işlem gördü.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 5.954 TL
Çeyrek altın 9.925 TL
Cumhuriyet altını 39.532 TL
Ons altın 3.996 Dolar
Yarım altın 19.826 TL
Tam altın 39.855 TL
Gremse altın 99.943 TL

GÜÇLÜ DOLAR ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdüreceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle doların değer kazanmaya devam etmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 3.985,89 dolara geriledi. Değerli metal, çarşamba günü Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etmişti.

ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,2 değer kaybederek 4.001,60 dolara indi.

Külçe altın, doların güçlenmesi ve Fed'in faiz artıracağı beklentilerinin etkisiyle çarşamba günü sert düşüş yaşayarak Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4.000 dolar seviyesinin altına geriledi.

PİYASALAR ÜÇ FAİZ ARTIRIMINI FİYATLIYOR

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in bu yıl üç faiz artırımı gerçekleştireceğini öngörüyor. Veriler, eylül ayındaki toplantıda faiz artışı ihtimalinin yüzde 67 seviyesinde fiyatlandığını gösteriyor.

Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltan unsurlar arasında yer alıyor.

DOLAR ENDEKSİ 13 AYIN ZİRVESİNDE

ABD doları, çarşamba günü üst üste üçüncü işlem gününde de yükselerek son 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturdu.

BESSENT'TEN FED VE ENFLASYON MESAJI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü yaptığı açıklamada Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ileriye dönük faiz yönlendirmesini azaltma planını olumlu karşıladığını söyledi.

Bessent ayrıca, Fed yetkililerinin İran'daki çatışmaların enflasyon üzerindeki olası etkilerini değerlendirirken tüm senaryoları dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan yetkililer, Lübnan ile İsrail'in, İsrail güçlerinin Hizbullah ile çatışmalar sırasında kontrol altına aldığı Lübnan topraklarının bir bölümünün Lübnan ordusuna devredilmesini öngören ABD destekli bir teklifi görüştüğünü bildirdi. Söz konusu adımın, bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir gelişme olabileceği değerlendiriliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metal piyasasında spot gümüş yüzde 0,2 düşüşle ons başına 57,33 dolara geriledi.

Platin yüzde 0,2 kayıpla 1.575,85 dolara düşerken, paladyum yüzde 0,3 yükselişle 1.170,25 dolara çıktı.

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