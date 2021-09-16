Altında endişe dinmiyor, kazancını yine sildi
Altın fiyatları, küresel ekonominin toparlanması ve varlık alımının daha erken gelebileceğine dair endişelerle bu haftaki kazançlarını neredeyse sildi.
Altın, küresel ekonominin güçlü bir şekilde toparlanacağına dair beklentiler ve toparlanmayla birlikte varlık alımının daha erken gelebileceğine dair endişelerle düştü. Varlık alımı azaltımlarının yakında başlayabileceğine dair beklentiler faizsiz bir varlık olan altının baskı altında kalabileceğine dair endişeleri de artırıyor.
Geçen hafta 50 günlük hareketli ortalamasının altına geriledikten sonra dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, bu haftaya 1.790 dolar civarında başlamıştı. Tüketici enflasyon verisi öncesi endişelerle yatay seyreden ons altın, çarşamba günü 1.800 doların üzerine tırmandıktan sonra perşembe günü yeniden 1.790 dolar seviyesine döndü.
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL ’deki yükselişten destek bularak 490 TL seviyesine kadar tırmanmıştı. Ons altının aksine geçen haftayı kazançla kapatan gram altın, enflasyon verisi öncesinde 485 TL civarında yatay bir seyir izliyordu.
Küresel altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan gram altın, çarşamba günü 489 TL seviyesini gördükten sonra perşembe günü 484 TL civarında bulunuyor.
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