Rusya'nın gaz gelirleri tahminlerin altında kaldı
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğalgaz gelirlerinin temmuzda tahminlerin altında kalarak 259 milyar ruble seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilave petrol ve doğalgaz gelirlerinin temmuzda tahmin edilenden 74.7 milyar ruble düşük olduğu belirtildi.
Söz konusu gelirlerin temmuzda 259 milyar ruble seviyesinde gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, ağustosta 359 milyar ruble (yaklaşık 6 milyar dolar) ilave petrol ve doğalgaz geliri beklendiği ifade edildi.
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin petrol ve doğalgaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin yaptırımlar nedeniyle bu yıl rezervlere eklenmeyeceğini, bunun yerine ekonomiyi desteklemek için kullanılacağını duyurmuştu.
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