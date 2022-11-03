Altında Fed fırtınası: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (3 Kasım 2022)

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:24

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Merkez Bankası’nın daha küçük faiz artışları yapacağının sinyallerini vermesiyle yatay seyretti. Ancak enflasyonu dizginlemek adına para politikasının daha önce öngörülenden daha fazla sıkılaşması ve faiz aralığının daha yüksek bir noktada zirveyi göreceği değerlendiriliyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 975 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.605 lira, Cumhuriyet altını da 6.500 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Altının ons fiyatı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarının ardından artan dolar talebiyle yüzde 0,8 değer kaybederken, yeni günde de önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.630 dolardan işlem görüyor.

ABD EKONOMİSİNE İLİŞKİN AÇIKLANACAK VERİLER ONS FİYATINI ETKİLEYECEK

Analistler, Fed'in para politikası kararlarında veri bazlı ilerleyeceklerini açıklamasının ardından ABD ekonomisine ilişkin açıklanacak makroekonomik verilerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, ABD tahvil piyasasının da yakından takip edildiğini bildirdi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 3.54, yıllık ise yüzde 85.51 arttı.

Analistler, bugünün veri takviminde Euro Bölgesinde işsizlik, ABD'de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 dolar seviyelerinin destek, 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.