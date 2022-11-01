Altının kilogramı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 982 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 972 bin lira, en yüksek 1 milyon 5 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 982 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 653 milyon 60 bin 752,30 lira, işlem miktarı ise 2.687,72 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 674 milyon 227 bin 645,30 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|972.000,00
|1.646,50
|En Düşük
|972.000,00
|1.633,00
|En Yüksek
|1.005.500,00
|1.662,55
|Kapanış
|982.000,00
|1.643,00
|Ağırlıklı Ortalama
|989.660,30
|1.649,45
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.653.060.752,30
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.687,72
|Toplam İşlem Adedi
|82
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