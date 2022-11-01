Altının kilogramı yükseldi

01 Kasım 2022 Salı, 16:47

Altın piyasasında, en düşük 972 bin lira, en yüksek 1 milyon 5 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 982 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 653 milyon 60 bin 752,30 lira, işlem miktarı ise 2.687,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 674 milyon 227 bin 645,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: