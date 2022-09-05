TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı kaç? Enflasyonda son durum ne? 2022 ENAG ve TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı...

05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:37

Artan enflasyon, alım gücünü günden güne azaltırken, yurttaş ekonomik krizin altında adeta erimeye başladı.

Her ay açıklanan enflasyon oranıyla soğuk bir duş alan vatandaşın araştırdığı ağustos ayı enflasyon oranı için korkulu bekleyiş sona erdi. İşte, 'Türkiye'nin 2022 Ağustos ayı için enflasyon karnesi'...

TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 80.21, aylık yüzde 1.46 oldu.

TÜFE'deki değişim 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yine son 24 yılın zirvesi olarak kayda geçti.

ENAG AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2022 yılının tüketici ve üretici fiyat endeksleri ile Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yayımlanan veriler arasındaki makas git gide açılıyor.

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 5,86 arttı.

ENAGrup'un kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı: "Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5,86 arttı. Ağustos 2022 dönemi (31.07.2022-31.08.2022) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 5,86 arttı.

REKOR TÜRKİYE'DE

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip 5. ülkesi olan Türkiye'yi takip eden diğer ülkeler ise; Zimbabve, Sudan, Lübnan ve Venezuela. Türkiye, enflasyon listesinde ise açık ara Avrupa'da birinci sırada.