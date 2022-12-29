Altında virüs etkisi: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (26 Eylül 2022)
Altın Çin'de yeniden hareketlenen pandemi dalgasıyla tedarik zincirine zarar vereceği ve dünyanın diğer bölgelerini yayılacağı endişelerinin çarşamba günü finansal piyasalarda gerilemeye neden olmasının ardından yatay seyretti.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 azalışla 1.086 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.087 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.780 lira,Cumhuriyet altını da 7.220 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,47 azalarak günü 1.804 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.806 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de resesyon beklentisini güçlendiren göstergelerinden biri olan bekleyen konut satışlarındaki düşüşün 6 aydır devam etmesine karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının piyasa beklentilerini aşabileceği endişelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 29 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.
Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarının da risk iştahını olumsuz etkilediğini belirten analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle küresel piyasalarda hacimlerin düşük, oynaklığın yüksek olduğu kaydetti.
Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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