Altında yeni 'omicron' varyantı tehdidi

30 Kasım 2021 Salı, 10:14

Altın fiyatları, yeni koronavirüs varyantı omicronun yarattığı endişelerin yeniden piyasalarda odak haline gelmesiyle salı günü yükseldi. Gram altın ise Dolar/TL’deki yükselişi takip etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komisyonu’nda yapacağı konuşmanın bir gün önce yayımlanan metninde omicron varyantının istihdam ve ekonomik faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ise Amerikan vatandaşlarına panik yapmamaları çağrısında bulunurken ilaç firmalarının yeni varyant aşısı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, piyasaların geçen hafta altının yükselmesine neden olan riskten kaçış havasını üzerinden attığını belirterek, “Eğer yeni koronavirüs varyantı daha fazla tedarik problemine yol açarsa, Fed enflasyonun kalıcı olacağına dair endişelerle varlık alımı azaltımı hızını artırabilir ve beklenenden daha erken bir faiz artırımı kararı alır. Bu da altın fiyatlarını olumsuz yönde etkileyecektir” dedi.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın, geçen haftaya 1.850 dolar civarında başladıktan sonra hızlı bir şekilde 1.800 doların altına gerilemiş ve cuma gününe kadar bu seviyelerde yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü yeni koronavirüs varyantı omicronun piyasalarda yarattığı endişelerle 1.815 dolara kadar tırmanan ons altın, salı günü varyant endişelerinin yeniden artmasıyla 1.793 dolar civarında işlem görüyor.



GRAM ALTIN FİYATI

Geçen hafta dolar/TL’deki yükselişle 777 TL’ye kadar yükselerek rekor kıran gram altın, haftanın ikinci yarısında kurdaki gerilemeyle beraber 720 TL’nin altına düşmüştü. Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladıktan sonra dolar kurundaki yükselişle 743 TL civarında bulunuyor.