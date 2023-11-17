Altını ve gümüşü olanlar dikkat! İslam Memiş açıkladı...

Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:46

Güncelleme: 17.11.2023 - 10:46

Cumhuriyet TV'de İkinci Bakış programına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, 2024 yılına ilişkin altın, gümüş ve dolar beklentilerini anlattı.

MTA FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

2024 yılında MTA fiyatlarında değer artışlarının süreceğini öngören Memiş, "Gümüş tarafında da yükseliş beklediğimi ifade etmek isterim. Jeopolitik risk bütün dünyada artmaya devam ediyor. Doların uluslararası piyasalarda değer kaybediyor olması, Merkez bankalarının faiz artımları sonlandırıyor olması ve jeopolitik gerilimler altın gibi güvenli limanları tekrar ön plana çıkaracaktır. Ancak gram altın tarafında biraz daha yüksek seviyeler karşımızda olabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketine bakıyoruz, burada doların yükselişini devam ettireceğe dair raporlar öngörüler gelmeye devam ediyor. Biz de bu Orta vadeli planla ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketlerini referans aldığımız zaman 2024 yılında dolar tarafında da yeni Rekorlar göreceğiz" dedi.

ALTIN PUSLU HAVAYI SEVİYOR!

Küresel iktisadi sistemin bir değişim aşamasına girdiğini belirten Memiş, "Altın fiyatları Merkez bankaları tarafından manipüle edilmeye devam ederken bir yandan da Merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Bakın yine 2023 yılında Merkez bankalarının altın talebinde ciddi bir artış oldu. Son 3 aya baktığımız zaman yani yatırımcıdan daha çok Merkez bankaları kazandı. Merkez bankaları Rusya Ukrayna Savaşı patlak verdi tekrar çılgınlar gibi altın alımı yaptılar. 2023 yılında bu sefer Ortadoğu'da patlak veren bir savaş karşımıza çıktı. Dolayısıyla altın yatırımcısının da bu şekilde düşünmesi gerekiyor çünkü altın puslu havayı seviyor" diye konuştu.

"FİYATLARIN MANTIKLI BİR AÇIKLAMASI YOK!"

Piyasanın tamamen manipüle edilidğini ve fiyatlamaların mantıklı açıklamasının yapılamadığını ifade eden Memiş, şunları söyledi:

"Şu anda fiyatlamaların mantıklı ve teknik bir açıdan bir açıklaması yok. Tamamen Manipüle edilmiş bir piyasa var. Hedeflediğimiz bir enflasyon tahmini var oraya kadar geleceğiz ama ne hikmetse bütün Merkez bankaları belirlemiş olduğu enflasyondan uzak durmaya devam ediyorlar. Hane halkına bakıyorsunuz altın tarafında ciddi bir talep artışı var, şirketlere bakıyorsunuz altın tarafında ciddi bir talep artışı var. Böyle kısıtlamaya yani Devlet olarak sınırlamaya gidiyorsunuz."

AL-SAT İŞLEMLERİNDE MAKAS AÇILIYOR

Al-sat işlemlerinde makasın giderek açıldığını aktaran Memiş, "İnternet bankacılığından yapılan altın al-sat işlemleri arasındaki fark inanılmaz derecelere ulaştı. Acil olarak satması gereken insanlar çok büyük zararlarla altınlarını satmak durumunda kaldılar. Buna karşı bir düzen getirilmesi gerekiyor mu yani? Belli ki olağanüstü dönemlerde bankalar böyle hamleler yapacaklar. Şu an gram altın Tabelada 1820, kapalı çarşıda fiziki tarafta 1863. Evet vatandaş zarar ediyor. Birisi zarar ediyorsa birisi kazanıyordur" ifadelerini kullandı.