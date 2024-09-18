Altının kilogram fiyatı 2 milyon 873 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 873 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 873 bin liraya yükseldi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:49

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 863 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 873 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 873 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 868 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altında işlem hacmi 3 milyar 758 milyon 527 bin 892,52 lira, işlem miktarı ise 1.329,68 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 815 milyon 672 bin 245,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank, Garanti BBVA ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.868.000,00 2.620,00
  En Düşük 2.863.000,00 2.554,40
  En Yüksek 2.873.000,00 2.620,50
  Kapanış 2.873.000,00 2.620,50
  Ağırlıklı Ortalama 2.870.399,61 2.581,22
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.758.527.892,52  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.329,68  
  Toplam İşlem Adedi 53

Etiketler: #altın #Altın piyasası #Altın kilogramı

İlgili Haberler

Altın rüzgârı arkasına aldı! Faiz indirimlerinde Avrupa'nın ardından sıra ABD'de...

Altın rüzgârı arkasına aldı! Faiz indirimlerinde Avrupa'nın ardından sıra ABD'de...
Goldman Sachs altında aylar içinde yeni rekora işaret etti! 2025 beklentisini paylaştı...

Goldman Sachs altında aylar içinde yeni rekora işaret etti! 2025 beklentisini paylaştı...
Altın tozuyla kahve içen Dilan Polat, cezaevindeki Türk kahvesini anlattı

Altın tozuyla kahve içen Dilan Polat, cezaevindeki Türk kahvesini anlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler