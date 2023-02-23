Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:18

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:18

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 100 bin lira, en yüksek 1 milyon 140 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalarak 1 milyon 138 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 997 milyon 208 bin 496,89 lira, işlem miktarı ise 5.396,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 45 milyon 525 bin 866,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: