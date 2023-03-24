Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 213 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 211 bin 600 lira, en yüksek 1 milyon 245 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 1 milyon 213 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 664 milyon 261 bin 108,98 lira, işlem miktarı ise 3.003,64 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 773 milyon 399 bin 198,07 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.226.000,00
|1.960,00
|En Düşük
|1.211.600,00
|1.975,00
|En Yüksek
|1.245.000,00
|2.004,15
|Kapanış
|1.213.000,00
|1.980,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.228.258,57
|1.991,57
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.664.261.108,98
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.003,64
|Toplam İşlem Adedi
|97
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