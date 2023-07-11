Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 606 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:02
Altının kilogram fiyatı geriledi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 606 bin lira, en yüksek 1 milyon 632 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyon 606 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 243 milyon 258 bin 958,24 lira, işlem miktarı ise 2.627,79 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 259 milyon 920 bin 461,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, ,Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.620.500,00 1.918,00
  En Düşük 1.606.000,00 1.915,00
  En Yüksek 1.632.500,00 1.940,20
  Kapanış 1.606.000,00 1.939,70
  Ağırlıklı Ortalama 1.612.931,51 1.928,43
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.243.258.958,24  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.627,79  
  Toplam İşlem Adedi 75  

altın Altın piyasası

İlgili Haberler

Yönetime ‘siviller’ geçti: Hakim şikayet etti, savcı gözaltına aldırdı

Yönetime ‘siviller’ geçti: Hakim şikayet etti, savcı gözaltına aldırdı
Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Gram altın yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Temmuz 2023 altın fiyatları…

Gram altın yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Temmuz 2023 altın fiyatları…

En Çok Okunan Haberler