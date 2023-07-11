Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 606 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 606 bin lira, en yüksek 1 milyon 632 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyon 606 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 243 milyon 258 bin 958,24 lira, işlem miktarı ise 2.627,79 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 259 milyon 920 bin 461,27 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, ,Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.620.500,00
|1.918,00
|En Düşük
|1.606.000,00
|1.915,00
|En Yüksek
|1.632.500,00
|1.940,20
|Kapanış
|1.606.000,00
|1.939,70
|Ağırlıklı Ortalama
|1.612.931,51
|1.928,43
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|4.243.258.958,24
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.627,79
|Toplam İşlem Adedi
|75
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