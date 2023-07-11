Yönetime ‘siviller’ geçti: Hakim şikayet etti, savcı gözaltına aldırdı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:56

Güncelleme: 11.07.2023 - 16:24

İstanbul Başakşehir'deki Ortaköy Sitesi'nde 7 Temmuz'da yönetici seçimleri yapıldı.

Patronlar Dünyası’ndan Semih Demirhan’ın haberine göre, seçimler sonunda Zekeriya Bektaş, Mariye Sarıcı ve Nursel Polat yeni yönetici oldu.

Yeni yöneticiler görevi devralmak için dün sitedeki yönetim ofisine gitti. Ancak, bekledikleri bir ortamla karşılaşmadılar. Aralarında hakimlerin de bulunduğu eski yöneticiler, yönetimi kendilerine devretmeyeceklerini söylediler.

Eski ve yeni yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yeni yöneticiler, yönetim ofisini kilitleyerek evlerine gitti.

YENİ YÖNETİCİLERİN EVİNİ POLİS BASTI

Yeni yöneticiler, evlerine gelen polislerin, "Yönetim ofisinin anahtarlarını verin yoksa gözaltına alınacaksınız" sözleri ile neye uğradıklarını şaşırdı. Anahtarları vermeyeceklerini, kendilerinin yönetici olarak seçildiklerini söylemelerine rağmen polisleri ikna edemediler.

HAKİMLER ŞİKAYET ETT, SAVCI GÖZALTINA ALDI

Çünkü, eski yönetici "hakimler" yeni yöneticileri savcılığa şikayet etmiş, savcı Tuncer Bingöl'de gözaltı kararı vermişti. Yeni yöneticiler, gözaltına alınarak karakola götürüldü.