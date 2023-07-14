Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 633 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:34
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 632 bin lira, en yüksek 1 milyon 654 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 1 milyon 633 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 306 milyon 766 bin 756,30 lira, işlem miktarı ise 2.633,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 643 milyon 171 bin 166,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS

 Önceki Kapanış 1.653.000,00 1.945,00

 En Düşük 1.632.000,00 1.936,58

 En Yüksek 1.654.500,00 1.959,85

 Kapanış 1.633.000,00 1.959,00

 Ağırlıklı Ortalama 1.634.161,30 1.949,40

 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.306.766.756,30

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.633,42

Toplam İşlem Adedi 87

Altın borsası borsa kmktp

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