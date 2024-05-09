Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 17:23
Altının kilogram fiyatı geriledi
Abone Ol google-news

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 550 bin gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 433 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 270 milyon 443 bin 477,48 lira, işlem miktarı ise 1.366,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 368 milyon 71 bin 365,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler Ticaret AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.433.900,00 2.360,00
  En Düşük 2.420.000,00 2.290,72
  En Yüksek 2.550.000,00 2.348,50
  Kapanış 2.430.000,00 2.348,50
  Ağırlıklı Ortalama 2.448.566,18 2.336,53
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.270.443.477,48  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.366,58  
  Toplam İşlem Adedi 33  

Altın borsası haberleri altın haberleri

İlgili Haberler

Yatırımcılar dikkat! Gram altın yükselişte: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat! Gram altın yükselişte: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi
Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Laik eğitim mitingi çağrısı: Saraçhane meydanına gelin

Laik eğitim mitingi çağrısı: Saraçhane meydanına gelin
Ruslar Antalya’da Zafer Günü’nü kutladı

Ruslar Antalya’da Zafer Günü’nü kutladı
Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!

Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!
Peter Jackson imzalı yeni Yüzüklerin Efendisi filmi 2026’da gelecek

Peter Jackson imzalı yeni Yüzüklerin Efendisi filmi 2026’da gelecek
Öğrenci okul müdürünü katletti: Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti

Öğrenci okul müdürünü katletti: Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti
Rakıdan sonra biraya da zam yolda!

Rakıdan sonra biraya da zam yolda!
Uzmanından uyarı: ‘Sıcaklıkta ani bir düşüş olacak’

Uzmanından uyarı: ‘Sıcaklıkta ani bir düşüş olacak’
Günlük burç yorumları: 10 Mayıs 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mayıs 2024 Cuma Kova burcu yorumu