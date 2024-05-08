Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 442 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:17
Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2024 altın fiyatları...
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Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı.

Altının gram fiyatı saat 10.55 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 993 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 426  liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 305 dolardan işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İŞARET EDİLDİ

Yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması, varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkarıyor.

Analistler, ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyrettiğini belirterek, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görülmesi gerektiğini anlattı.

Fed'in uzun süre faiz oranlarını sıkı tutmasını beklediğini dile getiren Kashkari, enflasyon göstergelerinin istenilen düzeye gelmemesi halinde faiz artırımı olasılığını dışlamadığını vurgulayarak, faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre aynı seviyede tutma olasılığının, faiz artırımına gitmekten daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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