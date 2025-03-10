Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 10 Mart 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:30

Güncelleme: 10.03.2025 - 17:30

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 458 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 456 bin 997 lira, en yüksek 3 milyon 483 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 458 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 466 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 237 milyon 98 bin 209,96 lira, işlem miktarı ise 650,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 480 milyon 436 bin 100,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar AG Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.