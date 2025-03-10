Bitcoin'de düşüş sürüyor: 80 bin doların altına indi!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:25

Güncelleme: 10.03.2025 - 17:25

Bitcoin, riskten kaçınma eğilimi ve ABD'deki düzenleme belirsizlikleri nedeniyle değer kaybetmeye devam ediyor. Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, kripto para birimlerinin ABD'deki düzenleme belirsizlikleri ve yaygın riskten kaçınma eğiliminden olumsuz etkilendiğini vurguladı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI KRİPTO PARALARA GÜVENİ SARSTI

Cuma günü Beyaz Saray’da düzenlenen bir kripto zirvesi, sektörün düzenlenmesine dair Başkan Donald Trump’ın herhangi bir ayrıntı vermemesiyle sonuçlandı. Bu belirsizlik, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı ve yatırımcıların kripto paralara olan güvenini sarstı.

Aslam, piyasaların ayrıca küresel ticaret gerilimleri, Çin'deki deflasyonist baskılar ve ABD ekonomisinin zayıflaması ihtimali gibi endişelerle boğuştuğunu belirtti. Bu faktörlerin birleşimi, kripto para piyasalarında ciddi satış baskılarına neden oldu.

BITCOIN YENİDEN 80 BİNİN ALTINDA!

Bitcoin, bu baskıların etkisiyle bir haftanın en düşük seviyesini görerek değer kaybetmeye başladı. Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, yatırımcılar daha temkinli davranmaya başladılar ve kripto paralara olan ilgi azaldı. Şu an itibarıyla Bitcoin, 79 bin 579 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor ve piyasalardaki volatilite, önümüzdeki günlerde daha fazla düşüş olasılığını gündeme getiriyor.