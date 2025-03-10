Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

10 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 10 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi
10 Mart 2025 Pazartesi, 09:32
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 10 Mart 2025 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 3.417,58 TL

Çeyrek altın: 5.686,00 TL

Cumhuriyet altını: 22.648,00 TL

Ons altın: 2.912,45 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 11.370,00 TL

Tam altın: 22.624,66 TL

Gremse altın: 56.797,43 TL

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