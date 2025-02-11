Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:55

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:55

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 414 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 414 bin lira, en yüksek 3 milyon 435 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 414 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 403 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 757 milyon 898 bin 536,88 lira, işlem miktarı ise 1.400,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 800 milyon 779 bin 295,40 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.