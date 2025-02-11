Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

TİCARET SAVAŞI KIZIŞIYOR

Trump, pazar günü tüm çelik ve alüminyum ithalatına ek yüzde 25 tarife uygulama planını duyurdu. Ayrıca, diğer ülkelerin uyguladığı tarifelere eşlik edecek karşılıklı tarifeleri de bu hafta açıklayarak hemen uygulamaya koyacağını söyledi. Ticaret savaşları kızışırken, tedirginlik en çok altın tarafını destekliyor. OCBC Yatırım Stratejileri Direktörü Vasu Menon, “Trump’ın çelik ve alüminyuma yönelik yeni tarifeleri bir müzakere stratejisi mi yoksa kalıcı bir hamle mi, şu an için belirsiz. Ticaret savaşı tırmandıkça piyasalar volatil olacak ve yatırımcıların temkinli olması gerekecek” dedi.