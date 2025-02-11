Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…
11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları...
ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni ithalat tarifelerini açıklamasının ticaret savaşlarının ateşinin körüklerken, yatırımcılar çoğunlukla güvenli liman olarak görülen altını tercih etmeye devam ediyor. Altın fiyatları, Trump’ın yeni tarife planlarını açıklamasının ardından yüzde 2’ye varan artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatı zirve keşfine devam ederken, yurtiçinde gram altın da haftaya yüzde 1.5’i aşan değer artışıyla başladı ve yeni rekorunu kaydetti. Ons altın, yıl başından bu yana 285 dolar, gram altın 385 TL yükseldi.
TİCARET SAVAŞI KIZIŞIYOR
Trump, pazar günü tüm çelik ve alüminyum ithalatına ek yüzde 25 tarife uygulama planını duyurdu. Ayrıca, diğer ülkelerin uyguladığı tarifelere eşlik edecek karşılıklı tarifeleri de bu hafta açıklayarak hemen uygulamaya koyacağını söyledi. Ticaret savaşları kızışırken, tedirginlik en çok altın tarafını destekliyor. OCBC Yatırım Stratejileri Direktörü Vasu Menon, “Trump’ın çelik ve alüminyuma yönelik yeni tarifeleri bir müzakere stratejisi mi yoksa kalıcı bir hamle mi, şu an için belirsiz. Ticaret savaşı tırmandıkça piyasalar volatil olacak ve yatırımcıların temkinli olması gerekecek” dedi.
ALTINDA WASHINGTON KULİSİ
İngiliz Financial Times gazetesinde altındaki rallinin nedeniyle ilgili bir Washington kulisi gündeme geldi. Haberde, Trump’ın ekonomi ekibinin doların değerli olmasından rahatsız olduğunu ancak doların rezerv para özelliğini de korumak istediklerine işaret edildi. Yazıda bulunan çözüm ile ilgili ise “ABD rezervlerinde altın halen ons başına 42 dolar değerinde. Fiyat güncellenirse (ons başına 2.800 dolar), Hazineye 800 milyar dolar enjekte edebilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in çevresindeki bazı hedge fon yöneticileri, altın stoklarının bu şekilde değerlenmesi konusunda spekülasyon yapıyor” ifadesi kullanıldı.
Altın fiyatları güne yeni rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 11 Şubat 2025 Salı...
Gram altın: 3 bin 377 TL
Çeyrek altın: 5 bin 620 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 387 TL
Ons altın: 2 bin 919 dolar
Yarım altın: 11 bin 240 TL
Tam altın: 22 bin 206 TL
Gremse altın: 55 bin 638 TL
İlgili Haberler
- Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı...
- Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…
- Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- Mansur Yavaş'tan önseçim kararı
- 600 bin emeklinin maaşı kesilecek!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Üç çocuktan ikisi öldü biri ağır yaralı
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- CHP’den ilk tepki!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- Kararını verdi: İfadeye gidecek mi?