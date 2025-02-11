Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi
11 Şubat 2025 Salı, 09:43
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni ithalat tarifelerini açıklamasının ticaret savaşlarının ateşinin körüklerken, yatırımcılar çoğunlukla güvenli liman olarak görülen altını tercih etmeye devam ediyor. Altın fiyatları, Trump’ın yeni tarife planlarını açıklamasının ardından yüzde 2’ye varan artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatı zirve keşfine devam ederken, yurtiçinde gram altın da haftaya yüzde 1.5’i aşan değer artışıyla başladı ve yeni rekorunu kaydetti. Ons altın, yıl başından bu yana 285 dolar, gram altın 385 TL yükseldi.

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

TİCARET SAVAŞI KIZIŞIYOR

Trump, pazar günü tüm çelik ve alüminyum ithalatına ek yüzde 25 tarife uygulama planını duyurdu. Ayrıca, diğer ülkelerin uyguladığı tarifelere eşlik edecek karşılıklı tarifeleri de bu hafta açıklayarak hemen uygulamaya koyacağını söyledi. Ticaret savaşları kızışırken, tedirginlik en çok altın tarafını destekliyor. OCBC Yatırım Stratejileri Direktörü Vasu Menon, “Trump’ın çelik ve alüminyuma yönelik yeni tarifeleri bir müzakere stratejisi mi yoksa kalıcı bir hamle mi, şu an için belirsiz. Ticaret savaşı tırmandıkça piyasalar volatil olacak ve yatırımcıların temkinli olması gerekecek” dedi. 

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

ALTINDA WASHINGTON KULİSİ

İngiliz Financial Times gazetesinde altındaki rallinin nedeniyle ilgili bir Washington kulisi gündeme geldi. Haberde, Trump’ın ekonomi ekibinin doların değerli olmasından rahatsız olduğunu ancak doların rezerv para özelliğini de korumak istediklerine işaret edildi. Yazıda bulunan çözüm ile ilgili ise “ABD rezervlerinde altın halen ons başına 42 dolar değerinde. Fiyat güncellenirse (ons başına 2.800 dolar), Hazineye 800 milyar dolar enjekte edebilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in çevresindeki bazı hedge fon yöneticileri, altın stoklarının bu şekilde değerlenmesi konusunda spekülasyon yapıyor” ifadesi kullanıldı.

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yeni rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 11 Şubat 2025 Salı...

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 377 TL

Çeyrek altın: 5 bin 620 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 387 TL

Ons altın: 2 bin 919 dolar

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 240 TL

Tam altın: 22 bin 206 TL

Gremse altın: 55 bin 638 TL

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