AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ

Trump, pazar günü tüm çelik ve alüminyum ithalatına ek yüzde 25 tarife getirme planını duyurdu. Ayrıca, diğer ülkelerin uyguladığı tarifelere karşılık verecek yeni vergileri de bu hafta açıklayarak devreye alacağını belirtti.