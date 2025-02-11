AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...

AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...

Cumhuriyet altını, asgari ücreti aşarak tarihi seviyelere ulaştı. AKP iktidara gelmeden önceki asgari ücretle ne kadar altın alınabildiği hesaplandı.

Çağrı Kubilay Avcı
11 Şubat 2025 Salı, 15:49
AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni ithalat tarifelerini açıklaması, ticaret savaşlarını alevlendirirken yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. 

AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...

Trump’ın duyurusunun ardından altın fiyatları yüzde 2’ye varan artış göstererek rekor seviyelere ulaştı. Cumhuriyet altını 22 bin 358 liraya yükselerek, 24 Aralık’ta açıklanan 2025 yılı asgari ücretini geride bıraktı. 

AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...

23 YIL ÖNCE 2 ADET ALINABİLİYORDU

AKP iktidarı öncesi, 2002 yılının ocak ayında 77.6 milyon lira seviyesinde olan Cumhuriyet altını, aynı yıl belirlenen 163.5 milyon liralık net asgari ücretle iki adet alınabiliyorken bugün bir Cumhuriyet altını asgari ücretin üzerine çıktı.

AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ

Trump, pazar günü tüm çelik ve alüminyum ithalatına ek yüzde 25 tarife getirme planını duyurdu. Ayrıca, diğer ülkelerin uyguladığı tarifelere karşılık verecek yeni vergileri de bu hafta açıklayarak devreye alacağını belirtti. 

AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...

Ticaret savaşlarının tırmanması, piyasalarda belirsizlik yaratırken yatırımcılar riskten kaçınarak altına yöneldi.

AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...

FINANCIAL TIMES'TAN FLAŞ İDDİA

Financial Times’ın haberine göre, altındaki yükselişin ardında Trump yönetiminin doların değer artışından duyduğu rahatsızlık yatıyor. 

AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...

ABD’nin altın rezervlerinin ons başına 42 dolar değerinde olduğu belirtilirken, bu fiyat güncellenirse altın stoklarının değeri artacak ve ABD Hazinesi'ne 800 milyar dolar enjekte edilebileceği yönünde spekülasyon yapılıyor. Trump Hükümeti bu yolla yapılacak projeler için finansman sağlamayı umuyor.

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