AKP öncesi ve sonrası altın hesabı ortaya çıktı! Tarihi rekor görüldü...
Cumhuriyet altını, asgari ücreti aşarak tarihi seviyelere ulaştı. AKP iktidara gelmeden önceki asgari ücretle ne kadar altın alınabildiği hesaplandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni ithalat tarifelerini açıklaması, ticaret savaşlarını alevlendirirken yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.
Trump’ın duyurusunun ardından altın fiyatları yüzde 2’ye varan artış göstererek rekor seviyelere ulaştı. Cumhuriyet altını 22 bin 358 liraya yükselerek, 24 Aralık’ta açıklanan 2025 yılı asgari ücretini geride bıraktı.
23 YIL ÖNCE 2 ADET ALINABİLİYORDU
AKP iktidarı öncesi, 2002 yılının ocak ayında 77.6 milyon lira seviyesinde olan Cumhuriyet altını, aynı yıl belirlenen 163.5 milyon liralık net asgari ücretle iki adet alınabiliyorken bugün bir Cumhuriyet altını asgari ücretin üzerine çıktı.
ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ
Trump, pazar günü tüm çelik ve alüminyum ithalatına ek yüzde 25 tarife getirme planını duyurdu. Ayrıca, diğer ülkelerin uyguladığı tarifelere karşılık verecek yeni vergileri de bu hafta açıklayarak devreye alacağını belirtti.
Ticaret savaşlarının tırmanması, piyasalarda belirsizlik yaratırken yatırımcılar riskten kaçınarak altına yöneldi.
FINANCIAL TIMES'TAN FLAŞ İDDİA
Financial Times’ın haberine göre, altındaki yükselişin ardında Trump yönetiminin doların değer artışından duyduğu rahatsızlık yatıyor.
ABD’nin altın rezervlerinin ons başına 42 dolar değerinde olduğu belirtilirken, bu fiyat güncellenirse altın stoklarının değeri artacak ve ABD Hazinesi'ne 800 milyar dolar enjekte edilebileceği yönünde spekülasyon yapılıyor. Trump Hükümeti bu yolla yapılacak projeler için finansman sağlamayı umuyor.
İlgili Haberler
- Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…
- Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı...
- Mevduat faizlerinde son durum… Yüzde 50’nin altına indi: 4 milyon TL’nin aylık getirisinde şaşırtan düşüş!
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'