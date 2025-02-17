Uzmanlar kritik seviyeye dikkat çekti: Altında yeni rekor mu geliyor?
Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, altın fiyatları 7 hafta üst üste kazandırdı. Peki, altındaki bu yükseliş devam edecek mi? Yatırımcılar için kâr satışları bir risk mi? Faiz politikaları altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Merkez bankaları altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek mi? Belirsizlikler altına olan talebi nasıl artırıyor? 2025’te ons altın 3 bin doları aşabilir mi? İşte tüm ayrıntılar...
Ons altın 11 Şubat’ta 2 bin 942 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Gram altın ise 3 bin 423 liraya yükseldi. Geçen haftayı da değer kazancıyla tamamlayan altın, 4,5 yıl sonra ilk kez 7 hafta üst üste yatırımcısına kazandırdı. Uzmanlar yükselişin süreceğini belirtirken, kâr satışlarına karşı yatırımcıları uyardı.
GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNDE
2025 yılında güvenli limanlara olan ilgi devam ederken, altın geçen yıl dolar bazında yüzde 27 getiri sağlayarak son 14 yılın en yüksek kazancını sundu. Altın, yıl başından bu yana yüzde 10 yükseldi. Ons altındaki artışın etkisiyle gram altın 3 bin 423 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü.
Piyasa uzmanları yükselişin süreceğini öngörse de fiyatların oldukça değerlendiğine dikkat çekerek yatırımcıları olası bir düzeltmeye karşı uyardı. Fed’in para politikası, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları, altının yönünü belirleyen kritik faktörler arasında yer alıyor.
TRUMP’IN AÇIKLAMALARI ALTINI DESTEKLİYOR
Donald Trump’ın başkanlığa geri dönüşüyle altın fiyatlarında yükseliş ivmesi hız kazandı. Küresel ticaret savaşlarına dair artan endişeler, yatırımcıları güvenli liman arayışıyla altına yöneltti.
Trump’ın politikalarının piyasalar üzerindeki etkisi, önümüzdeki süreçte de altının seyrini belirleyen unsurlardan biri olacak. Trump’ın politikalarının piyasalar üzerindeki etkisi önümüzdeki süreçte de altının seyrini belirleyen unsurlardan biri olacak.
FED’İN ADIMLARI ALTININ YÜKSELİŞİNİ BASKILAYABİLİR
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon odaklı para politikası, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son açıklanan ABD Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin beklentileri aşmasıyla, Fed’in faiz indirimlerini öteleme ihtimali arttı. Bu durum, altının yükselişini sınırlayabilir.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda temkinli mesajları da piyasada baskı yarattı. Ancak yüksek enflasyonun devam etmesi, altına olan güvenli liman talebini destekleyebilir.
MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI SÜRÜYOR
Dünya Altın Konseyi’nin 2024 raporuna göre, merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon kaygıları, merkez bankalarını altına yönlendiriyor.
Çin, döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında 2023 yılında 44 ton altın alarak toplam rezervini 2 bin 280 tona çıkardı.
UZMANLAR ONS ALTINDA YENİ REKOR BEKLİYOR
Altın fiyatlarının 2024’te ekonomik veriler ve faiz indirimleri kadar, Trump’ın politikalarına ve küresel belirsizliklere bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. Dolar endeksi yüksek seyretse de altınla ters korelasyon beklenen ölçüde gerçekleşmedi. Uzmanlar, ons altında 3.000 dolar seviyelerinin yakın zamanda görülebileceğini belirtiyor.
ALINAN KARARLAR YATIRIMCIYI ALTINA YÖNELTİYOR
Yatırımcılar için kısa vadeli dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, orta ve uzun vadede altına talebin devam edeceği öngörülüyor. KKM’nin sona ermesi ve fon stopaj oranlarının artırılması gibi gelişmelerin, yatırımcıların altına yönelmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR BEKLENİYOR
İç piyasada altın ithalatına getirilen kısıtlamalar nedeniyle, fiyat farkının genişlediği görülüyor. Gram altının kısa vadede 3 bin 500 lirayı, ardından 3 bin 750 lirayı aşması beklenirken, yılın üçüncü çeyreğinin sonunda 4 bin 250 lira seviyelerinin görülebileceği tahmin ediliyor.
ALTIN FİYATLARI GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜREBİLİR
ABD ve Avrupa’daki altın ETF’lerine yönelik güçlü fon girişleri, 2024’te altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.
Fed’in 2025 enflasyon ve faiz indirimi beklentilerindeki değişimler, ABD tahvil faizlerini artırırken, altın üzerindeki baskıyı sınırlı tuttu. Küresel talebin güçlü seyretmesi, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.
Özellikle ABD COMEX borsasında fiziksel altın stoklarının artması, piyasalarda arz sıkışıklığına işaret ediyor. Çin’in sigorta şirketlerine altın alım izni vermesi de talebi artıran unsurlar arasında bulunuyor. Uzmanlar, altının uzun vadede 3 bin dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam edeceğini öngörüyor.
UZUN VADEDE YÜKSELİŞ EĞİLİMİ KORUNUYOR
Altın, öngörülmesi zor bir varlık olmaya devam ediyor. Fed’in faiz politikası, Trump’ın ticaret politikaları ve küresel belirsizlikler, fiyatlar üzerinde belirleyici olacak. Kısa vadede 100-200 dolarlık geri çekilmeler mümkün olsa da, uzun vadede yükseliş eğilimi korunuyor.
Özellikle belirsizlik ortamlarında yatırımcı ilgisinin arttığı göz önüne alındığında, altının güvenli liman statüsünü sürdürmesi bekleniyor.
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