Uzmanlar kritik seviyeye dikkat çekti: Altında yeni rekor mu geliyor?

Ons altın 11 Şubat’ta 2 bin 942 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Gram altın ise 3 bin 423 liraya yükseldi. Geçen haftayı da değer kazancıyla tamamlayan altın, 4,5 yıl sonra ilk kez 7 hafta üst üste yatırımcısına kazandırdı. Uzmanlar yükselişin süreceğini belirtirken, kâr satışlarına karşı yatırımcıları uyardı.