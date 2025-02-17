İsviçre'li bankacılık devi UBS'ten çarpıcı altın tahmini: 2025'te zirveye ulaşacak!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:20

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:20

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, altın piyasasıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. UBS stratejisti Joni Teves, altın fiyatlarında eşi benzeri görülmemiş bir hareketlilik yaşandığını belirterek 'sarı metalin' 2025 yılında 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü.

BANKA NEDENLERİ SIRALARI

UBS, daha önceki tahminlerini revize ederek altının tarihi zirvelere ulaşabileceğini vurguladı. 2025 yılının ilk çeyreğinde altın fiyatları rekor seviyeler test ederken, analistler güçlü piyasa iyimserliğini, yatırımcıların düşük seviyelerde yeterince pozisyon almamalarını ve resmi sektörün yüksek talebini, fiyatların yukarıya taşınmasının nedenleri olarak sıralıyor.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ FİYAT HAREKETLERİ'

Teves "Henüz şubat ayındayız ancak finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasası özelinde bakıldığında, yılın başından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri ve rekor seviyeler kaydedildi" ifadelerinde bulunurken, 2025’in son çeyreğinde altının önce öngörülenin ötesine geçeceğini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca UBS, yatırımcıların yılın başında kaçırılan fırsatlar nedeniyle daha hızlı tepki verebileceğini belirtti. Likidite sıkışıklıklarının altın rallisini hızlandırabileceği ve fiziksel talepteki artışın fiyatların daha duyarlı hale gelmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.